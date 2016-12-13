Томичей приглашают на открытую лекцию о противодействии экстремизму

13 декабря 2016 / Томский Обзор

В среду, 14 декабря, в Томске пройдет лекция на тему «Информационное противодействие распространению экстремизма и радикализма в молодежной среде».

Лекция состоится в рамках совместного заседания Томского международного дискуссионного клуба (ИФ ТГУ), НП «Ассамблея народов Томской области», и «Союза народов Дагестана». Принять участие в заседании могут все желающие.

«C просьбой о проведении подобного мероприятия в рамках дискуссионного клуба к нам обратилась Ассамблея народов Томской области. Тема борьбы с экстремизмом сейчас, к сожалению, является одной из самых актуальных. Цель данной лекции — донести до широкой общественности тот факт, что экстремистская идеология, которую используют в своих целях террористические организации, не имеет ничего общего с настоящим исламом. Также немаловажная задача — найти способы противодействия распространению радикализма в молодежной среде. Лекцию проведут представители Союза народов Дагестана, подлинные эксперты в данной области, теоретики ислама», — говорит Алексей Вирясов, руководитель ТМДК.

В качестве спикеров на заседании выступят:

Магомед Загидбекович Магомедов — заместитель муфтия Республики Дагестан по связям с общественностью и СМИ, директор Дагестанской республиканской телекомпании «Национальное телевидение»;

Магомед Владимирович Ажуев — председатель комиссии по конфессиональным отношениям Общественного Совета постпредства Республики Дагестан при президенте РФ;

Ахмед Магомедсултанович Магомедов — редактор сайта «Ислам.ру»;

Азиз Газалов — Полномочный представитель муфтията Дагестана в Томской области и в городе Томске;

и другие.

Лекция пройдет в конференц-зале главного корпуса ТГУ (пр. Ленина, 336, 229 аудитория). Начало в 12:00, вход свободный.

Томский международный дискуссионный клуб был создан на Историческом факультете ТГУ в ноябре 2015 года по инициативе студентов. Целями клуба, по словам организаторов, являются развитие социальных наук в Сибири, воспитание способности к критическому мышлению у студентов, а также формирование у широкой общественности представления о глобальных проблемах современности.

В работе клуба принимают участие как отечественные, так и зарубежные эксперты, аналитики и ученые. Встречи клуба проходят в форме дискуссии, принять участие в которых может любой желающий.

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