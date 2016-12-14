Томский бизнес экономит благодаря SMS-рассылкам и автосекретарям

14 декабря 2016 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

С начала 2016 года число подключений сервисов МТС, позволяющих обрабатывать входящие вызовы и рассылать рекламные и информационные SMS-сообщения, среди томского малого и среднего бизнеса выросло более чем в 1,5 раза.

Наибольшей популярностью у томских организаций пользуется услуга «МТС Коммуникатор», позволяющая быстро и удобно отправлять SMS-сообщения клиентам, давшим согласие на их получение. Рассылать сообщения нескольким абонентам в один клик можно с веб-сайта, почтового сервиса или непосредственно из информационной системы компании (например, 1С Предприятие), при этом в базе рассылки могут быть абоненты любых операторов. Число подключений «МТС Коммуникатора» среди компаний Томского региона выросло за первые десять месяцев 2016 года более чем в два раза. Услуга популярна среди интернет-провайд еров — например, компания «Новые Телесистемы» делают SMS-рассылку с помощью «МТС Коммуникатора» в случае задолженности у абонента и также информирует клиентов об акциях. Рост оплаты задолженности в дни рассылок составляет около 40 процентов.

На втором месте — услуга «Автосекретарь», которая представляет собой единый многоканальный номер, не привязанный к конкретному адресу или телефонному аппарату. С января по октябрь 2016 года число подключений «Автосекретаря» среди компаний томского региона выросло в 1,7 раза. Подключение услуги позволяет не пропустить ни одного входящего звонка от клиентов и потенциальных покупателей, сразу переадресовывая их на телефоны сотрудников. Это снижает число «потерянных» звонков практически до нуля и повышает эффективность обслуживания обращений в компанию. Звонки на номер 8–800 бесплатны для клиентов со всей России, что позволяет географически расширить бизнес. Так, «КДВ Групп», крупный российский производитель кондитерских изделий, после размещения бесплатного номера на упаковках и сайте компании отмечает рост числа обращений и заказов в среднем на 15 процентов.

Замыкает ТОП3 новая услуга «Мобильная реклама», которая оказалась особенно востребована у магазинов, автосалонов и предприятий сферы услуг в преддверии Нового года. «Мобильная реклама» также позволяет делать SMS-рассылки по базе клиентов, давших согласие на получение информации. Плюсы — четкая настройка на нужную аудиторию (от пола и возраста до нахождения клиента в определенном месте в определенное время), большая база абонентов и возможность получить моментальный обратный звонок от клиента. С момента запуска услуги рост числа компаний, уже успевших ей воспользоваться, составил более 40 процентов по сравнению с первым месяцем.

«Бизнес Томска часто обращается к нам не только за корпоративной мобильной связью, но и за дополнительными услугами, позволяющими привлечь новых клиентов и снизить затраты. Невысокая стоимость делает эти услуги доступными даже для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей , а выгода ощущается почти сразу — большинство наших клиентов отмечает рост выручки на 20–30 процентов уже в первый месяц после их подключения. Отмечу, что почти все эти услуги многозадачны — с их помощью можно не только стимулировать продажи, но и выстраивать работу внутри компании с помощью, например, централизованной отправки сообщений работающим удаленно сотрудникам», — отметил директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

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