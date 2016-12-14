Томичей приглашают обсудить будущее взаимоотношений России, ЕС и США

14 декабря 2016 / Томский Обзор

В четверг, 15 декабря, в малом конференц-зал Научной библиотеки ТГУ пройдет дискуссия на тему «Будущее взаимоотношений России, Европейского Союза и США после выборов в США». Приглашаются все желающие.

Дискуссия и выступления экспертов состоятся в рамках совместного заседания Томского международного дискуссионного клуба и Центра Превосходства им. Жана Монне, а также Центра исследований международных организаций и сетевых структур (ЦИМОСС).

«Президентские выборы в США 8 ноября 2016 года создали беспрецедентную ситуацию для будущего отношений между США, ЕС и Россией. Избранный президентом США Дональд Трамп в своих предвыборных обещаниях высказывал радикальные идеи по поводу будущего отношений США с Европой и Россией. Это включает вопросы взаимодействия между странами НАТО, конфликт в Сирии, проблему ядерного нераспространения и соглашение по Ирану, борьбу с терроризмом, проблему санкций и так далее. Какие существуют реальные возможности и ограничения для изменения отношений между глобальными игроками? На этот вопрос попытаются ответить эксперты», — говорят организаторы.

Свой взгляд на ситуацию обсудят эксперты:

— Лариса Дериглазова, профессор, директор Центра Превосходства им. Жана Монне.

— Сергей Мирошников, доцент, директор ЦИМОСС.

— Евгений Троицкий, профессор, профессор им. Жана Монне.

Встреча пройдет 15 декабря в малом конференц-зале НБ ТГУ (пр. Ленина 34а), начало в 18:30. Вход свободный.

Томский международный дискуссионный клуб был создан на Историческом факультете ТГУ в ноябре 2015 года по инициативе студентов. Целями клуба, по словам организаторов, являются развитие социальных наук в Сибири, воспитание способности к критическому мышлению у студентов, а также формирование у широкой общественности представления о глобальных проблемах современности.

В работе клуба принимают участие как отечественные, так и зарубежные эксперты, аналитики и ученые. Встречи клуба проходят в форме дискуссии, принять участие в которых может любой желающий.

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