«Ростелеком» в Томске принял участие в XII всесибирском форуме безопасности

16 декабря 2016 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» принял участие в XII-м Всесибирском Форуме безопасности XVIII-й Межрегиональной специализированн ой выставки-ярмарки «Средства и системы безопасности. Антитеррор. IT-технологии. Системы телекоммуникаций и связи».

В этом году в выставке приняли участие компании и ученые из 11 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга , Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Свердловской областей, Алтайского, Пермского и Красноярского краев.

В рамках выставки оператор продемонстрирова л партнерские решения по строению и автоматизации аппаратно-програ ммного комплекса «Безопасный город». Была наглядно показана работа системы фото-видеофиксац ии на примере перекрестка проспекта Ленина и улицы Карташова. Представители «Ростелекома» рассказали о системе-112, которая позволяет организовать прием и обработку обращений в единую дежурно-диспетче рскую службу, повысить скорость реагирования на возникающие угрозы и скоординировать действия нескольких оперативных служб.

Участие национального сервисного провайдера в подобных мероприятиях позволяет обмениваться опытом в использовании телекоммуникацио нных технологий и оборудования для создания систем комплексной безопасности с ведущими российскими интеграторами и вендорами.

Аппаратно-програ ммный комплекс предназначен для организации единой информационно-ан алитической телекоммуникацио нной системы по профилактике, противодействию правонарушений и обеспечению общественной безопасности.

«Качественная работа комплекса систем играет особо важную роль. Основной целью данного решения является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества нарушений ПДД, количества ДТП и уменьшение тяжести их последствий. „Ростелеком“ располагает всеми необходимыми информационными и телекоммуникацио нными ресурсами для развития и обеспечения бесперебойной работы системы в регионе», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Организаторы выставки — администрация Томской области, администрация Томска, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, Сибирский региональный центр МЧС России, Главное управление МЧС России по Томской области, межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», Управление ФСБ по Томской области, Томская таможня, Томская торгово-промышле нная палата и Томский международный деловой центр.

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