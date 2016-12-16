«Ростелеком» в Томске принял участие в XII всесибирском форуме безопасности
16 декабря 2016 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»
Томский филиал ПАО «Ростелеком» принял участие в XII-м Всесибирском Форуме безопасности XVIII-й Межрегиональной специализированной выставки-ярмарки «Средства и системы безопасности. Антитеррор. IT-технологии. Системы телекоммуникаций и связи».
В этом году в выставке приняли участие компании и ученые из 11 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Свердловской областей, Алтайского, Пермского и Красноярского краев.
В рамках выставки оператор продемонстрировал партнерские решения по строению и автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Была наглядно показана работа системы фото-видеофиксации на примере перекрестка проспекта Ленина и улицы Карташова. Представители «Ростелекома» рассказали о системе-112, которая позволяет организовать прием и обработку обращений в единую дежурно-диспетчерскую службу, повысить скорость реагирования на возникающие угрозы и скоординировать действия нескольких оперативных служб.
Участие национального сервисного провайдера в подобных мероприятиях позволяет обмениваться опытом в использовании телекоммуникационных технологий и оборудования для создания систем комплексной безопасности с ведущими российскими интеграторами и вендорами.
Аппаратно-программный комплекс предназначен для организации единой информационно-аналитической телекоммуникационной системы по профилактике, противодействию правонарушений и обеспечению общественной безопасности.
«Качественная работа комплекса систем играет особо важную роль. Основной целью данного решения является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества нарушений ПДД, количества ДТП и уменьшение тяжести их последствий. „Ростелеком“ располагает всеми необходимыми информационными и телекоммуникационными ресурсами для развития и обеспечения бесперебойной работы системы в регионе», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.
Организаторы выставки — администрация Томской области, администрация Томска, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, Сибирский региональный центр МЧС России, Главное управление МЧС России по Томской области, межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», Управление ФСБ по Томской области, Томская таможня, Томская торгово-промышленная палата и Томский международный деловой центр.