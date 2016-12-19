В школах Томска 55 классов закрыли на карантин

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2016 // Фото: pixabay.com

На карантин по ОРВИ закрыто 55 классов в 13 школах Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно мониторингу департамента образования администрации Томска, общее число отсутствующих по болезни школьников составляет 3 335 человек. Это 6,2% от общего числа учащихся общеобразователь ных учреждений города.

Общее число дошкольников, отсутствующих по болезни — 179 человек, 0,7% от числа посещающих муниципальные детские сады. Закрытых на карантин групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях нет.

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