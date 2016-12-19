Трафик 4G «МегаФона» в Томской области с начала года увеличился в 3,5 раза

19 декабря 2016 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

Пользователи пакетных тарифных планов «МегаФона» в Томске с начала 2016 года увеличили потребление трафика в сети LTE в 3,5 раза.

Абоненты «МегаФона» в Томской области, использующие линейку тарифных планов «Все включено», с начала года стали скачивать из сети Интернет в три с половиной раза больше 4G-трафика: в январе 2016 года — 16 ТБ, а в ноябре — уже 59 ТБ.

Кроме того, количество традиционного голосового трафика у пользователей пакетированных предложений выросло в 1,5 раза: с 193 тыс. до 257 тыс. часов, что эквивалентно 29 годам разговоров на абонента.

«Современный смартфон — это универсальное устройство, которое позволяет своему владельцу не только звонить и слать SMS, но и постоянно находиться в режиме онлайн. Поэтому неудивительно, что трафик мобильного Интернета в Томске — регионе с самым большим числом молодых людей — стремительно растет. Чтобы соответствовать ожиданиям наших абонентов, растет и покрытие сети 4G: сегодня она покрывает весь город Томск и 11 районов области из 16-ти», — отметил директор Томского отделения «МегаФона» Андрей Ким.

Стоит также отметить, что на конец ноября 2016 года проникновение 4G-устройств в Томской области превысило 30% от общего количества смартфонов.

МегаФон — один из крупнейших операторов связи для корпоративных и государственных клиентов в России. Более 300 000 компаний выбирают «МегаФон» в качестве поставщика услуг связи. Сегодня среди крупных заказчиков «МегаФона» ведущие российские и зарубежные компании, министерства и ведомства, а также международные операторы связи.

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