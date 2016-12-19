Томичей приглашают посоревноваться в создании лучшего «ледового медведя»

19 декабря 2016 / Фото: Первый музей славянской мифологии

Томичей приглашают принять участие в фестивале-конкурсе «Мишка-ледышка» на лучшую ледовую скульптуру медведя. Организатором конкурса выступает Первый музей славянской мифологии.

К участию приглашаются профессиональные и любительские команды до трех человек (лица старше 16 лет), знакомые с сферой художественного творчества, основами скульптуры, архитектуры, дизайна, проектирования.

До 23 декабря необходимо подать заявку-эскиз на е-mail park-reklama@mail.ru, выполненную по теме: «Медведь на рыбалке».

По итогам оценки эскизов 10 команд примут участие в очном фестивале-конкурсе «Мишка-ледышка», который состоится 27 декабря. Каждой команде предоставляется стандартный ледовый блок размером от 0,5*1 метр (обсуждение изменения размеров блока производится после предоставления эскизов).

Подведение итогов и награждение состоится также 27 декабря, сразу после окончания фестиваля. Все команды получат дипломы участника конкурса, занявшие же I, II, III места, награждаются дипломами и призами.

Конкурс пройдет 27 декабря с 11:00 до 15:00 на площади у Первого музея славянской мифологии (ул. Загорная, 12). Участие в конкурсе бесплатное.

С положением о фестивале можно ознакомиться на сайте Первого музея славянской мифологии.

Тэги/темы: