Раскрась Томск: Томичи выбрали победителя третьего конкурса

21 декабря 2016 / Томский Обзор

Голосование за лучший вариант раскраски «1000 мелочей» подошло к концу.

Победителем, обошедшим 16 конкурентов, стал Иван Шведко из города Колпашево. Его работу на конкурс прислала учительница Наталья Бирюкова. За победителя проголосовали 84 человека.

Иван получит специальный приз от редакции «Томского Обзора» — книгу «Чудесный мир животных» Линды Тейлор. Остальные участники получат именные сертификаты конкурса «Раскрась Томск».

Поздравляем победителя и благодарим всех участников конкурса!

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