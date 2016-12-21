Раскрась Томск: Томичи выбрали победителя третьего конкурса
21 декабря 2016 / Томский Обзор
Голосование за лучший вариант раскраски «1000 мелочей» подошло к концу.
Победителем, обошедшим 16 конкурентов, стал Иван Шведко из города Колпашево. Его работу на конкурс прислала учительница Наталья Бирюкова. За победителя проголосовали 84 человека.
Иван получит специальный приз от редакции «Томского Обзора» — книгу «Чудесный мир животных» Линды Тейлор. Остальные участники получат именные сертификаты конкурса «Раскрась Томск».
Поздравляем победителя и благодарим всех участников конкурса!
Тэги/темы: