На Ново-Cоборной в Томске развернулся «ледяной пир» (ФОТО)

21 декабря 2016 / Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

Новогодние праздники подарят много свободного времени, и его можно отлично провести в прогулках по площади Ново-Cоборной, где проходит выставка ледовых фигур. Тут много интересных персонажей, сюжеты разных сказок, в том числе, пир на ледяном столе.

В отличие от других ледовых скульптур, которые можно только смотреть, здесь можно все потрогать, посидеть на ледяной скамье, сфотографироваться с ледяными яствами: поросенком в яблоках на подносе, окороками и колбасами, чашами и чарками.

«Свинокомплекс «Томский» не только поучаствовал в создании ледяного пира, но всегда рад предложить разнообразную мясную продукцию, чтобы организовать собственный пир на праздничных столах.

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