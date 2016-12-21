«Томскнефть» вновь в числе наиболее социально ответственных организаций региона

21 декабря 2016 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Во вторник, 20 декабря, в ходе заседания областной трехсторонней комиссии заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев вручил награды победителям регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

— Конкурс стал возможностью для организаций нашего региона продемонстрировать свои достижения, в частности — улучшение условий и охраны труда, работу с персоналом, формирование здорового образа жизни, — отметил Чингис Акатаев.

«Томскнефть» отмечена высшей наградой в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы». Кроме того, у нашего предприятия три диплома 2-ой степени в номинациях «За развитие социального партнерства», «За развитие кадрового потенциала» и «За формирование здорового образа жизни» среди организаций производственной сферы.

Также поздравляем наших коллег из общества «МНУ». У них два диплома — второй степени «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости», и третьей степени — «За формирование здорового образа жизни».

Добавим, что «Томскнефть», как один из региональных победителей, представит область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в ближайшее время. Итоги Всероссийского конкурса будут подведены в феврале 2017 года.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года. Его цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций. Он позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа как отдельных предприятий, так и региона в целом. В этом году заявки на участие в региональном этапе подали 9 организаций, однако к участию были допущены только 4 претендента.

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