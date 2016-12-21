В следующем году томичам предложат выбрать новый облик пл.Новособорной

21 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В начале следующего года томичам предложат выбрать один из двух вариантов реконструкции Новособорной площади, сообщает пресс-служа мэрии.

Власти Томска планируют приступить к реконструкции площади в 2017 году. По решению мэра Ивана Кляйна два эскизных проекта реконструкции этого общественного пространства будут вынесены на обсуждение общественного совета в январе-начале февраля.

В рамках реконструкции, в частности, планируется увеличить количество цветников, заменить уличную мебель и фонари, высадить новые деревья, отремонтировать или заменить фонтан, обновить тропиночную сеть.

После обсуждения с горожанами будет принято решение об утверждении того или иного эскизного варианта, и затем, на его основе, будет разработана проектная документация.

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