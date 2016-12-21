Ночью в Томске вывезут снег в районе ул.О.Кошевого и Путепровода

21 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на четверг, 22 декабря, томское «Спецавтохозяйство» вывезет снег в районе ул.О.Кошевого и Путепровода.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в ночную смену снегоуборочная техника будет работать на участках следующих улиц:

ул.О. Кошевого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирской);

ул.Советская (от пр. Фрунзе до ул. Карташова);

ул.Герцена (от пр.Ленина до ул. Кузнецова);

ул.Пушкина (правая сторона от ул. Яковлева до ул. Транспортной);

ул.К. Маркса (обе стороны от пл. Ленина до пер. Кооперативного);

пр.Кирова (дублер от ул. Белинского до ул. Вершинина и до ул. Дзержинского с площадью);

пер. Совпартшкольный (от ул. к. Маркса до реки);

пер. Кооперативный (от ул. К. Маркса до реки);

пер. Томский, Пионерский, пр. Ленина (обе стороны от пер. Томского до пл. Ленина, пл. Ленина вокруг памятника, часовни и кольцо вблизи магазина «1000 мелочей»);

район Путепровода (обе стороны от ул. Транспортной до ул. 1-ой Рабочей).

Днем 22 декабря работы будут продолжены на старом пр. Комсомольском (правая сторона от пер. Мариинского, обе стороны от поворота на ул. Пушкина), ул. Пушкина (левая сторона от Кадетского корпуса до ул. Транспортной, правая сторона от ул. Яковлева до Кадетского корпуса), ул. Партизанская (от пр. Комсомольского), ул. Вокзальная.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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