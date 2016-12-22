Владельцы «айфонов» в Томске качают в 1,5 раза больше пользователей Android

22 декабря 2016 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

«МегаФон» составил рейтинг самых распространенных моделей 4G-смартфонов у жителей Томска и выяснил, какие пользователи больше всего «сидят» в Интернете.

Более 60% всего 4G-трафика абонентов «МегаФона» в Томске и Томской области приходится на смартфоны с операционной системой Android. На долю Apple iPhone приходится 36% мобильного трафика, но несмотря на это среднестатистический пользователь смартфонов Apple (оперативная система iOS) скачивает в месяц в полтора раза больше трафика, чем владелец «андроида» — 6,5 ГБ против 4,5 ГБ.

Кроме того, Apple iPhone лидирует и в «индивидуальном» зачете предпочтений томичей — самыми популярными моделями смартфонов в регионе являются iPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6s. Всего модели Apple занимают 30% от общего числа всех 4G-устройств в регионе, обходя смартфоны Samsung (18%).

ТОП-10 моделей смартфонов 4G-абонентов «МегаФона»:

1. Apple iPhone 5S

2. Apple iPhone 6

3. Apple iPhone 6S

4. Micromax Canvas Pace

5. Asus ZenFone 2 Laser

6. Lenovo A2010

7. Samsung Galaxy A3 Duos

8. Samsung Galaxy J1 2016

9. Samsung Galaxy A5 Duos

10. Samsung Galaxy A5 2016

«Сегодня смартфон — это не только средство голосовой связи, но и способ получения и обмена самой разной информацией. Фотографии, видео, онлайн-игры — контент в сети Интернет постоянно „тяжелеет“, в связи с чем все больше востребованной становится сеть 4G. Наша компания первой запустила технологию LTE в Томске для самых требовательных и инновационных абонентов, и сегодня мы продолжаем развивать ее дальше. Уже сегодня 4G „МегаФона“ охватывает как сам Томск, так и 11 районов области из 16, обеспечивая качественное покрытие клиента, которые нужны по-настоящему лучшие скорости», — отмечает директор Томского отделения «МегаФона» Андрей Ким.

МегаФон — один из крупнейших операторов связи для корпоративных и государственных клиентов в России. Более 300 000 компаний выбирают «МегаФон» в качестве поставщика услуг связи. Сегодня среди крупных заказчиков «МегаФона» ведущие российские и зарубежные компании, министерства и ведомства, а также международные операторы связи.

Тэги/темы: