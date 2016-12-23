Томичи написали Деду Морозу почти 8 килограммов писем

23 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области филиал ФГУП "Почта России"

Сегодня, 23 декабря, томские почтовики сформировали большую посылку предновогодних отправлений, написанных томичами, и отправили в Великий Устюг, сообщает пресс-служба УФПС Томской области филиал ФГУП «Почта России»

Томский филиал Почты России в течение нескольких недель принимал письма и открытки, адресованные Деду Морозу. Горожане оставляли их в специальных новогодних ящиках, установленных в пяти отделениях связи Томска.

«Письма, открытки и детские рисунки нам привезли со всего города. Мы насчитали более 600 штук. Есть письма от целого класса начальной школы, от многодетных семей. Например, мы обратили внимание на семь конвертов, где указан одинаковый обратный адрес. Фамилии отправителей тоже совпадают, только имена разные Какие-то письма запечатаны в конверты, какие-то оформлены на обычном листе. Ребята украсили свои послания аппликацией, собственными рисунками, узорами. Думаю, Дедушке Морозу понравится», — рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям Галина Гордеенко.

Почти восемь килограммов пожеланий, обращений и поздравлений от томичей почтовики упаковали в посылку и отправили в Великий Устюг. Сотрудники почты обещают, что в резиденцию Деда Мороза она попадет как раз перед Новым годом.

Напомним, в 2014 году только из томского почтамта Деду Морозу отправили около 1500 писем, а в 2015 более 1000 отправлений.

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