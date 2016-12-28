В Томске открылся интернет-магазин мясных деликатесов премиум класса

28 декабря 2016

В Томске открылся интернет-магазин эксклюзивных колбас и мясных деликатесов премиум класса от мясокомбината «Томский» — купимясо70.рф.

Как сообщает пресс-служба предприятия, вся продукция для интернет-магазина производится лимитированным выпуском, исключительно по заказу.

В ассортименте (пока достаточно небольшом) — ветчина с кедровыми орешками, карбонат «Блэк форест» из нежирного свиного филе, сервелат с сыром и другие колбасы «премиум». Есть и подарочные «колбасные» наборы в деревянных сундуках.

Правда, пока на сайте отсутствует онлайн-оплата, но есть бесплатная доставка — при сумме заказа от 1 000 рублей. Оплату предлагается совершать при получении — наличными.

Увы, с 29.12.2016 г. по 10.01.2017 г. интернет-магазин работать не будет, после заказы обещают принимать в рабочие дни с 10 до 16, доставлять — в рабочие же дни с 10 до 17.

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