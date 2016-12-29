Игры на свежем воздухе, кинопоказы и фейерверк ждут томичей в новогодние праздники

29 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В последние дни уходящего года и в дни новогодних каникул муниципальные учреждения культуры Томска организуют более 100 новогодних и рождественских мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.

В новогоднюю ночь 1 января, в 1.00, на пл. Новособорная состоится новогодний фейерверк. Его традиционно дарит томичам ОАО «Томское пиво» – генеральный партнёр новогодних мероприятий в Томске.

В дни новогодних каникул, 2, 3, 6 и 8 января с 13.00 до 15.00 на площади Новособорная пройдет семейно-развлекательный фестиваль «Зимние забавы»: для ребятишек и их родителей будут организованы развлекательные игровые и спортивные программы.

«Зимние забавы» также состоятся и на Воскресенской горе. 30 декабря в 14.00 школьники смогут проявить смекалку в поисках сокровищ, затерянных Снежной королевой. С 3 по 8 января Музей истории Томска проведёт серию новогодних мастер-классов: «Новогодние украшения», «Роспись имбирных пряников», «Ватная игрушка», «Лепка из соленого теста», а также организует бесплатные экскурсии по основной экспозиции музея в 14.00 29 декабря 2016 года, 4, 5 и 7 января 2017 года.

С 4 по 6 января каждый день в 13.30 в ДК «Томский перекрёсток» (ул. Баумана, 20) будет проходить показ добрых и познавательных мультфильмов для детей по мотивам сказок народов России «Гора Самоцветов».

С 24 декабря по 8 января в зрелищном центре «Аэлита» пройдут кинопоказы, посвящённые 110-летию легендарного советского киносказочника Александра Роу. Томичи смогут увидеть фильмы-сказки «Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога», «Морозко», «Огонь вода и медные трубы», «Марья-искусница», «Королевство кривых зеркал», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Василиса прекрасная», «Конек-горбунок» и др. В эти же дни зрелищный центр «Аэлита» приглашает детей и их родителей на театрализованное чаепитие «В гостях у Деда Мороза».

Кроме того, напомним, с 27 декабря в троллейбусах Томска проходит акция «Новогодний десант Деда Мороза». Полная программа культурно-массовых мероприятий доступна на сайте администрации города.

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