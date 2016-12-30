Томские учение нашли способ собирать мёд весь сезон

Томский Обзор / Фото: 30 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Молодой ученый БИ, сотрудник Ботсада ТГУ Алёна Акинина разработала технологию создания цветочно-нектарного конвейера, который поможет обеспечить пчел медосбором на протяжении всего сезона.

Как сообщает пресс-служба вуза, идея проекта заключается в использовании гармоничного сочетания естественных медоносов лесной зоны Западной Сибири и специально подсаживаемых (высеваемых) видов. В качестве потенциальных медоносов испытываются ценные декоративные травянистые и древесные растения, лекарственные, плодово-ягодные, кормовые и пищевые растения.

Проект Алёны Акининой был опробован на экосистемной дендрологической территории СибБС ТГУ.

«Недостаток посевов медоносных культур — одна из главных проблем пчеловодов Томской области. Поэтому к нам периодически обращаются пчеловоды за консультациями и с просьбой подобрать оптимальный состав растений, ведь именно от него зависит то, каким будет результат всего пчеловодного сезона», — говорит молодой ученый.

Технология для пчеловодства, разработанная аспиранткой БИ ТГУ вошла в тройку призеров конкурса «Инновации пищевой индустрии», организатором которого традиционно выступает евразийская ТП «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК — продукты здорового питания». Цель конкурса — поиск и внедрение прорывных идей и проектов, представляющих большой интерес и значимость для развития пищевой индустрии России.

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