Уголовное дело возбуждено после проверки истории о заблудившихся в лесу школьниках и учителе под Томском

13 января 2017 / Томский Обзор

Следственные органы Томской области возбудили уголовное дело после проверки информации о десяти заблудившихся в лесу школьниках и учителе во время урока физкультуры в поселке Кисловка, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Дело заведено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«По предварительным данным, утром 12 января десять учеников четвертого класса школы поселка Кисловка во время урока физкультуры заблудились в лесу, сбившись с лыжни. Спустя несколько часов дети были обнаружены и госпитализированы в медицинские учреждения Томска», — говорится в пресс-релизе.

Следователи в настоящее время проводят осмотр места происшествия, изымают документацию в школе Кисловки, допрашивают свидетелей, по делу назначены судебные медицинские экспертизы.

Как сообщалось, в четверг днем десять школьников и учитель физкультуры из поселка Кисловка Томской области во время лыжных занятий заблудились в лесу. Спасатели эвакуировали детей и учителя, обнаруженных местными жителями спустя шесть часов. Все ученики были госпитализированы. Состояние шестерых оценивалось как средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.

По состоянию на утро пятницы, в медучреждениях Томска остаются восемь детей, у которых диагностированы легкое переохлаждение и легкие обморожения. Наиболее пострадавшую школьницу, которая активно помогала одноклассникам не увязнуть в сугробах, перевели из реанимации в общее отделение.

Власти региона приняли решение уволить директора кисловской школы.

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