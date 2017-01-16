Родители школьников из Кисловки намерены написать письмо губернатору в поддержку действующего директора

16 января 2017

Управление образования Томского района сообщает, что большинство родителей обучающихся в Кисловской школе детей, включая и тех родителей, чьи дети заблудились на прошлой неделе в лесу во время урока физкультуры, а также весь педагогический коллектив Кисловской СОШ выступили в поддержку директора.

Напомним, в четверг, 12 января десять школьников и учитель физкультуры из поселка Кисловка Томской области во время лыжных занятий заблудились днем в лесу. Спасатели эвакуировали детей и учителя, обнаруженных местными жителями спустя шесть часов. Все ученики были госпитализированы. Состояние шестерых оценивалось как средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии. СУ СКР по региону инициировало доследственную проверку, вице-губернатор региона Чингис Акатаев сообщил, что директора школы уволят.

13 января в Кисловке состоялось общешкольное родительское собрание, посвященное случившемуся накануне ЧП.

Директор Кисловской школы публично принес свои извинения родителям школьников за сложившуюся ситуацию, также на собрании выяснялись обстоятельства произошедшего, в том числе, сделаны разъяснения от участников событий — родителей потерявшихся школьников, классного руководителя, учителей, спасателей из числа местных жителей и очевидцев.

«В два часа я был перед лесом — рассказывает Евгений Степанян, житель Кисловки, который первый поехал на поиски пропавших в лесу детей — Там крутились (учителя и) Орал Жарысбаевич (директор Кисловской школы — прим.ред.), ждали, говорили: „Вот вот (они выйдут), я с ним (учителем физкультуры) разговариваю“. Когда говорят, что дети потерялись, дети плутали, ходили вокруг, не могли найти выход — ну это ложь, не было такого. Постоянно, все это время, каждую минуту им звонили. <…> Физрук говорил, что все в порядке, что они выходят. Когда я приехал, первое, что я увидел — глаза детей и глаза руководителя. Руководитель, честно вам говорю, он не врал, <…> он искренне верил, что он на месте (идет в правильном направлении, не заблудился). Он стоял в олимпийке и без шапки (отдал одежду для обогрева детям)».

Также в сообщении говорится, что на собрании озвучивалась информация о том, что родители потерявшихся четвероклассников обращались в МЧС еще в 13:20, но «в помощи по непонятным причинам им было отказано».

На собрании родители высказали свои претензии по факту того, что лыжная трасса не оборудована должным образом, что, по их мнению, чуть не привело к трагедии. В то же время, большинство выступает против смены директора:

«Я не оправдываю ситуацию ни в коей мере, но, если честно, я могу сказать одно — у нас наконец-то достойный появился директор. <…> У меня у самого тут ребенок учится, и будет учиться, и мне не все равно, кто возглавляет эту школу. Помогите разобраться с ситуацией, поддержите, не надо никого „топить“» — обратился к присутствующим на собрании один из родителей учеников школы.

«Родителей крайне интересует, будет ли их мнение учитываться при принятии решения в отношении директора школы. С целью поддержки директора Кисловской школы, было принято общее решение о подготовке письма губернатору Томской области С. А. Жвачкину. На сегодняшний день родителей заверили, что до завершения процедуры проверки должностных лиц никакие кадровые решения, согласно законодательству, приниматься не будут» - говорится в сообщении Управления образования.

Повторное собрание состоится после выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего инцидента.

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