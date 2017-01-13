В новогодние сутки сибирские абоненты "МТС" сгенерировали втрое больше данных, чем год назад

13 января 2017

В новогодние сутки сибирские абоненты "МТС" с 12 часов 31 декабря 2016 года до полудня 1 января 2017 года сгенерировали порядка 795 терабайт данных – втрое больше, чем год назад.

Поздравляя родных и близких со скоростью 270 смс и 800 звонков в секунду, сибиряки тем не менее всё больше предпочитают интернет-сервисы. За новогодние сутки сибирские абоненты МТС сгенерировали порядка 795 терабайт данных – этот объём сопоставим по размеру с 40,5 миллионами селфи, или 360 тысячами онлайн-просмотров новой серии 4 сезона популярного сериала «Шерлок». Таким образом, каждую секунду через сеть МТС в Сибири проходило около 9,4 гигабайт трафика. Пик активности интернет-серферов пришелся на период с 22:00 31 декабря до 01:00 1 января. В это время пользователи чаще всего отправляли друг другу новогодние «селфи», поздравления с помощью мессенджеров и социальных сетей, слушали музыку онлайн. Наиболее активными стали абоненты МТС в Красноярском крае и Новосибирской областях – они передали более половины всего интернет-трафика в сети МТС в Сибири за данный период.

За общий период новогодних праздников - с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года включительно интернет-трафик в сибирской сети МТС вырос вчетверо по сравнению с этим же периодом год назад. В среднем за одни сутки каникул абоненты МТС в Сибири успевали использовать порядка 440 ТБ мобильного интернета.

Несмотря на лавинообразный рост интереса к мобильному интернету и общению через мессенджеры и социальные сети, голосовые и SMS-поздравления всё еще остаются широко востребованными среди сибиряков. В новогодние сутки абоненты МТС в Сибири совершили более 69 миллионов звонков (что на 20 процентов меньше чем в прошлом году). Несмотря на то, что сибиряки отправили на 20 процентов меньше SMS-сообщений, чем в аналогичный период прошлого года, общее число сообщений оказалось внушительным и составило более 24 миллионов, что в два раза больше, чем в обычный будний день. Пик поздравлений почти во всех регионах традиционно пришелся на первый час 2017 года, когда настало время поздравить дорогих людей и пожелать им всего самого доброго.

«Трехкратное увеличение трафика, переданного в сетях МТС в Сибири в новогоднюю ночь говорит о том, что наша сеть эффективно справилась с кратным ростом активности абонентов в этот период. Статистика праздничной ночи позволяет говорить о востребованности современных технологий и высокоскоростного интернета у сибиряков. В среднем по Сибири через сети LTE было передано каждое четвертое поздравление. Мы планомерно готовили инфраструктуру сети к новогоднему повышению нагрузок: за год на четверть увеличили количество базовых станций LTE МТС в Сибири», — отметил технический директор МТС в Сибири Андрей Арендаренко.

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