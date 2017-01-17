Возобновляются полеты из Томска в Абакан, Барнаул и Новосибирск

17 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Аэропорт Томск

В Абакан, Барнаул и Новосибирск томичей теперь будет возить новый партнер аэропорта Томск — авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛА). Все рейсы в зимнем расписании будут выполнятся 2 раза в неделю.

В Абакан можно будет улететь по понедельникам и пятницам, обратно по понедельникам и субботам. Тариф составляет 3200 руб. В Барнаул и обратно - по вторникам и субботам. Тариф составляет 2700 руб. В Новосибирск (Толмачево) и обратно по понедельникам и пятницам. Тариф составляет 2200 руб. (тарифы указаны без учета сборов агентств).

Рейсы начнут выполняться с 23 января.

С расписанием полетов можно ознакомиться на сайте tomskairport.ru.

«Расписание специально подбиралось таким образом, чтобы быть максимально удобнее пассажирам. Так, для рейсов в Новосибирск выбиралось вечернее время, позволяющее захватить как можно больше стыковок на рейсы по наиболее популярным направлениям из этого крупного авиаузла. И на прилет и на вылет через Новосибирск состыкованы рейсы в Уфу, Нижневартовск, Тюмень, Екатеринбург, Якутск, Владивосток, Хабаровск, Пекин, и, конечно, в Москву, поскольку вечерние рейсы в столицу востребованы у томичей. При отсутствии пока прямого рейса перелет через Новосибирск — альтернатива с достаточно высоким комфортом и приемлемыми ценами. Более подробно карта стыковок в Новосибирске доступна по ссылке», — говорится в сообщении аэропорта «Томск».

В летнем расписании - после 25.03.2017 - планируется увеличение частоты рейсов по всем направлениям до 3-х в неделю.

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