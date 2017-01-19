Главгосэкспертиза одобрила размещение конгресс-холла «Томское собрание» в Доме офицеров

19 января 2017 / Томский Обзор

Омский филиал Главгосэкспертизы России согласовал приспособление здания Дома офицеров в центре Томска, являющегося памятником архитектуры федерального значения, под размещение областного «Конгресс-Холла «Томское собрание», сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Эксперты пришли к выводу, что доработанная по замечаниям экспертов проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, реконструкция здания с элементами реставрации займет почти два года. В ходе работ будут восстановлены фасады и проведена профессиональная расчистка кладки с укреплением и восстановлением утрат, сохранены балконы и лоджии в уровнях первого и второго этажей, чердак с западной стороны, крыши из кровельной стали и оформление куполов. После реставрации внешний облик здания будет соответствовать периоду постройки.

Также будут отреставрированы основные интерьеры: вестибюль, парадная лестница, фойе второго этажа, анфиладные залы и главный, танцевальный, зал второго этажа. Будут снесены современные пристройки — ограждение территории, кирпичный гараж, крыльцо и другие.

«После ввода в эксплуатацию бывшее здание томского Общественного собрания отчасти вернет свои дореволюционные функции и снова станет местом проведения значимых городских событий, переговоров и деловых встреч, концертов и образовательных семинаров. В залах Конгресс-холла „Томское собрание“, рассчитанного на 400 человек, будут проходить выставки, лекции и мастер-классы по разным видам народного и современного творчества, а также занятия Школы народных художественных ремесел», — говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Как сообщалось, ремонтные работы в Доме офицеров стартовали летом 2016 года; к декабрю подрядчик завершил первый этап работ. Средства на реконструкцию здания в размере 18 млн рублей были выделены из областного бюджета. В декабре первый этап ремонтных работ был завершен, однако вопрос о том, что разместится в здании после их окончания оставался открытым. Изначально ремонт здания оценивался в 850 млн рублей.

Напомним, здание для Общественного (Благородного) собрания было построено в Томске в 1898 — 1900-х годах по проекту архитектора Константина Лыгина на месте сгоревшего особняка известного в Сибири золотопромышленника Философа Александровича Горохова. Более полувека Дом Общественного собрания был средоточием культурной жизни города: здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы, новогодние представления и благотворительные вечера, которые устраивались для сбора средств, направлявшихся нуждающимся студентам, в фонд Народного университета, в Приют бездомных и нищих детей.

Во время Ггражданской войны здание перешло военному госпиталю, а впоследствии стало известно как Дом офицеров, где в годы Великой Отечественной войны размещались Вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов и стрелковая женская команда. Здесь же позже работали большой городской театр, кинотеатр, шахматная школа имени Петра Измаилова и Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии Сибирского химического комбината.

В течение нескольких лет здание пустовало, ремонтные работы не проводились. В 2011 году Минобороны передало здание в муниципальною собственность Томска, через год оно перешло к области.

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