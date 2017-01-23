В Томске прошел этап Кубка России по ледолазанию

23 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Дмитрий Расколов

В минувшие выходные в Томске прошел этап Кубка России по ледолазанию и Чемпионат Томской области, в которых приняли участие около 70 спортсменов, сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Соревнования проходили на ледодроме, построенном на базе Большого трамплина в Академгородке 20-22 января. В этапе Кубка России пьедестал в дисциплине трудность у женщин заняли Дарья Минина (Москва), ставшая первой, Юлия Филатьева (Томская область), получившая «серебро», и Екатерина Глазунова (Кировская область) с «бронзой». У мужчин в этой дисциплине первым стал Георгий Дуплинский (Новосибирская область), второй — Федор Праздников (Кировская область), третье место у томича Ивана Лощенко.

В Чемпионате Томской области по ледолазанию в дисциплине «трудность» у женщин первой стала Юлия Филатьева, второе место у Ирины Амбарцумовой, третье у Ульяны Хромовой. У мужчин в этой дисциплине победу одержал Иван Лощенко, второе место у Максима Дощинского, третье у Владислава Темерева.

«Получилось очень красивое и спортивное мероприятие. Приятно, что удалось получить эмоциональную отдачу от участников мероприятия. Также отлично, что томские ледолазы смогли не выезжая за пределы города посмотреть на выступления спортсменов российского уровня, а после потренироваться на трассах, которые останутся после соревнований. Хотелось бы, чтобы все это дало стимул к развитию ледолазания в Томске», — отметил Иван Темерев.

Как сообщают в пресс-службе ТПУ, во время соревнований для замера результатов спортсменов в дисциплине «скорость» использовалась система хронометража, разработанная студентом Томского политехнического университета. Система хронометража, разработанная студентом Института кибернетики ТПУ Сергеем Миртовым, предназначена для фиксации и обработки результатов на соревнованиях по скоростным видам спорта: лыжи, сноуборд, легкая атлетика, велосипедный спорт, ледолазание. Система состоит из стартовых и финишных кнопок, расположенных на каждой трассе, электронного табло, микроконтроллера и модуля GPS. Благодаря использованию GPS устройство с точностью до сотых секунды определяет время прохождения дистанции спортсменом.

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