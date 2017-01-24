В ночь на среду в Томске будут убирать снег на Дальне-Ключевской и Ивановского

24 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на среду, 25 января, техника томского «Спецавтохозяйства» выйдет на уборку участков нескольких улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об улицах: Обруб, Клюева, Ивановского, Гагарина, Крылова, А. Беленца, Дальне-Ключевская (правая сторона от ул. Р.Люксембург до пер. Проектируемого, от пер. Проектируемого все разъезды все стороны и от каштачной горы, правая сторона от пер. Проектируемого до ул. Б.Подгорной), Средне-Кирпичная (от ул. Яковлева до ул. Октябрьской), Усова (от пр.Ленина до ул. Белинского), Говорова (от ул. Интернационалистов до ул. 79-й Гв. Дивизии), М.Горького (от пер.Базарного до Московского тракта), Кулагина (от пр.Фрунзе до ул. Елизаровых), Салтыкова-Щедрина (от ул. Колхозной до ул. Л.Толстого), Савиных (от пр.Ленина до ул. Кулева), Карташова (от ул. Советской), Батенькова (от ул. Гагарина до пер. Аптекарского), Яковлева (правая сторона от ул. Ачинской до ул. Средне-Кирпичной), пер. Аптекарский с мостом, Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), Лебедева (от ул. О.Кошевого до пр. Комсомольского), Герцена (от пр.Ленина до ул. Советской, ул. Киевской до ул.Тверской), К.Маркса (до Кооперативного), пер. Томский, Спортивный, Нахановича, пр.Комсомольский, пр.Ленина (от пер. Томского до пр. Фрунзе), пл.Ленина , кольцо Иркутский тракт-Суворова.

Днем 25 января работы по вывозу снега запланированы на участках ул. Красноармейская, Пушкина и пр. Мира.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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