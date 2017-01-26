Томские студенты отметили Татьянин день на Университетском катке (ФОТО)

26 января 2017 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

В среду, 25 января, в честь Дня Святой Татьяны на Университетском катке прошел большой праздник для студентов, организатором которого выступил Томский госуниверситет. Любой желающий мог принять участие в конкурсах, бесплатно покататься на коньках, а также согреться сладким сбитнем и пончиками.

Церемония открытия началась с показательного выступления команд по чирлидингу «Томичка» и «Незабудка», учащихся ДЮСШ бокса, а также управления физической культуры и спорта города Томска.

С праздником всех присутствующих поздравил ректор ТГУ Эдуард Галажинский:

— Студенчество — это самая замечательная пора в жизни. Каждый год в университет приходят новые молодые люди 16–17 лет, причем во всем мире это примерно один возраст. А почему? Потому что именно в этом возрасте происходит переход человека из юношеского возраста во взрослую жизнь. Я очень рад, что этот этап жизни вы проводите в Томском государственном университете.

Также Эдуард Галажинский вместе со студентами совершил «круг почета» на коньках и угостил всех присутствующих Татьян горячим сбитнем.

В рамках праздника на катке был организован чемпионат по поеданию пончиков среди студенческих команд. Всем участникам (четыре команды по четыре человека в каждой) предстояло съесть на скорость 200 пончиков. Победу одержала команда под названием «Плюхи» — девушкам удалось быстрее всех съесть 50 пончиков.

— На самом деле было очень сложно съесть столько пончиков, хотя, казалось бы, бери и ешь в свое удовольствие, — делится своими впечатлениями студентка физического факультета ТГУ Ксения Силантьева — Очень здорово, что мы с друзьями сегодня здесь собрались, даже снег и ветер не смогли испортить нам веселье.

В программу праздника вошли также спортивные эстафеты и конкурсы: перетягивание каната, поднятие гири и даже игра на выбывание «вышибалы». Победители получили памятные подарки с символикой ТГУ.

— Название нашей команды «Студент» придумала шестилетняя девочка Таня, которая наравне со всеми принимала активное участие в состязаниях. А я не только стал победителем в игре «вышибало», но и получил пропуск по физкультуре за посещение этого мероприятия, — говорит Антон Петров, студент ТГУ.

Также перед гостями праздника выступила сборная команда по чирлидингу ТГУ «UniUP» и провела для всех желающих мастер-класс.

Фото: Вероника Белецкая

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