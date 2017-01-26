В выходные в Томске пройдет традиционная акция «Купил-подарил»

26 января 2017 / Томский Обзор

В субботу и воскресенье, 28-29 явнваря, в Томске и Северске в очередной раз пройдет благотворительная акция «Купил-подарли», сообщают организаторы.

Акция «Купил-подарил» пройдет в следующих магазинах Томска:

- «Космос» (ул. Красноармейская, 101б);

- «Космос» (Иркутский тракт, 70);

- ТЦ «Город» (ул.Герцена, 61/1);

- ТЦ Metro (ул. Клюева, 44);

- «Томлад» (Иркутский тракт 61 стр. 2);

- «Томлад» (пр. Комсомольский, 68);

- «Томлад» (пр. Мира 48/3, ТЦ Волна);

- «Томлад» (пр. Ленина 217).

А также в Северске:

- «Томлад» (ул. Солнечная 2/5).

В этих магазинах посетители увидят волонтёров фонда, которые расскажут о том, как принять участие в акции. Для этого достаточно лишь купить и передать волонтерам необходимые вещи. В первую очередь это влажные салфетки, одноразовые пелёнки 60*90, памперсы №4 и №5, гели для стирки детского белья и т.п. Товары и средства, собранные в ходе акции, будут переданы в детское онкогематологическое отделение ОКБ в помощь детям, больным раком.

Акция пройдет в магазинах с 12:00 до 18:00. Товары, собранные в ходе акции, будут переданы в фонд имени Алёны Петровой в помощь детям с онкологией, проходящим лечение в ОКБ.

Помимо этого на акции будет осуществляться сбор пожертвований для помощи трехлетнему Арсению со сложной опухолью головного мозга. Информацию об Арсении и о том, как ему помочь, можно посмотреть на сайте фонда.

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