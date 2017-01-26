«Ростелеком» обновил спортивный зал зырянского детского центра в Томской области

26 января 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В рамках федеральной благотворительной программы для воспитанников детских домов и интернатов регионов России Томский филиал ПАО «Ростелеком» приобрел спортивный инвентарь Областному государственному казенному учреждению «Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Зырянского района», где проживают более 30 ребят.

«Дети из детских домов очень одаренные, они часто занимают первые места в различных спортивных соревнованиях, и для того чтобы развивать свои навыки, ребятам нужно обновлять инвентарь. В этом году мы приобрели для них стол для тенниса, хорошие ракетки, санки для тюбинга, дартс и боксерские перчатки. Как социально-ответственная компания, мы стараемся поддерживать жителей области в занятиях спортом, что способствует формированию здоровых социальных ориентиров у подрастающего поколения», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Коллектив центра делает все возможное для интеграции в общество и реабилитации 32 детей, оставшихся без попечения родителей. Большую роль в этом играют занятия спортом и подвижные игры на свежем воздухе. Для повышения эффективности проводимых физкультурных занятий и оздоровительных мероприятий с воспитанниками необходим современный спортивный инвентарь.

Благодаря многолетнему сотрудничеству с „Ростелекомом“ и их конкретной помощи в укреплении спортивной базы инвентарь появился, это позволит проводить спортивные тренировки и соревнования на самом высоком уровне и обеспечивать разностороннее развитие детей», — поблагодарила компанию директор детского центра Татьяна Шайдо.

«Ростелеком», признанный лидер в области телекоммуникаций, не только предоставляет качественные услуги связи своим клиентам. Она также содействует повышению качества жизни населения и формированию стабильной социальной среды, в том числе за счет реализации на всей территории страны специальных проектов в области здравоохранения, образования, спорта, культуры.

Тэги/темы: