Паводок с ледовыми заторами и высоким уровнем воды прогнозируется в Томской области

31 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Специалисты подтвердили прогноз сложного паводка в 2017 году. Ожидаются ледовые заторы и высокий уровень воды. Прогнозируется также, что от большой земли, как ожидается, будут отрезаны 12 населенных пунктов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Накануне глава МЧС России Владимир Пучков в Томской области проверил готовность сил и средств к весеннему паводку.

«Прошу проверить готовность всех органов управления в период паводка, а также работу всей социальной инфраструктуры», — сказал Владимир Пучков в ходе выездного заседания рабочей группы правительственной комиссии и региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тем временем, специалисты прогнозируют сложный паводок в Томской области в 2017 году, сообщил во вторник на совещании директор АО «Томскгеомониторинг» Виктор Льготин.

«В этом году, учитывая осенний паводок и значительные запасы снега, паводок предполагается сложный. Будут и заторы, и большая водность, но прогноз еще будет уточняться», — сказал Виктор Льготин.

В свою очередь глава ГУ МЧС по Томской области Михаил Бегун сообщил, что в период паводка ожидаются переливы трасс, которые «отрежут» от большой земли до 12 населенных пунктов.

«В связи с этим будет развернуто 12 временных постов пожарной охраны, запланирован завоз топлива и медикаментов», — сказал Михаил Бегун.

Он отметил, что для мониторинга паводковой ситуации в регионе будут работать 10 беспилотников, а также вертолет Ми-8.

Тем временем, глава МЧС потребовал от всех служб оперативной работы.

«Прошу все службы прогнозирования вовремя предоставлять прогноз, а от руководителей ЖКХ — проверить ливневки и усилить здесь авиационную группировку»,- сказал глава МЧС России.

Министр отметил, что необходимо просчитать все риски, которые могут возникнуть в период весеннего половодья.

«Необходимо неукоснительно соблюдать выполнение спланированных мероприятий, важную задачу играет четкое взаимодействие всех служб», — сказал Владимир Пучков, особо обратив внимание на более тщательную работу министерств и ведомств с населением.

Он также отметил, что основной задачей является защита населенных пунктов, сохранение жизни и здоровья граждан. Работа должна быть проведена с каждым жителем, чей дом попадает в зону возможного подтопления — люди должны знать и видеть, что власти и спасательные службы делают все необходимое для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод и защиты населения, а в случае необходимости всегда готовы прийти на помощь.

В ходе совещания также обсуждалось повышение готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах, а также объектах ЖКХ , а также намечен план мероприятий, направленных на повышение безопасности жизнедеятельности региона.

Тэги/темы: