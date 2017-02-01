В Томске заработала интерактивная карта, показывающая передвижение маршруток

Томский Обзор / Фото: 1 февраля 2017 // Фото: Rasp.tomsk.ru

На сайте городского Центра контроля и организации пассажироперевозок заработала интерактивная карта, с помощью которой можно увидеть, на каком участке улицы находится интересующая маршрутка, троллейбус или трамвай, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом же разделе представлена информация о маршрутах движения общественного транспорта и перечень остановок.

На интерактивной карте уже обозначены все трамвайные и троллейбусные маршруты и 12 автобусных. Планируется, что в среду вечером и в четверг утром на карте появятся еще 10 маршрутов автобусов.

В пресс-службе также отметили, что информация, представленная на сайте, появится и на светодиодных табло, размещенных на остановках общественного транспорта.

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