В Томске заработала интерактивная карта, показывающая передвижение маршруток
1 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Rasp.tomsk.ru
На сайте городского Центра контроля и организации пассажироперевозок заработала интерактивная карта, с помощью которой можно увидеть, на каком участке улицы находится интересующая маршрутка, троллейбус или трамвай, сообщает пресс-служба мэрии.
В этом же разделе представлена информация о маршрутах движения общественного транспорта и перечень остановок.
На интерактивной карте уже обозначены все трамвайные и троллейбусные маршруты и 12 автобусных. Планируется, что в среду вечером и в четверг утром на карте появятся еще 10 маршрутов автобусов.
В пресс-службе также отметили, что информация, представленная на сайте, появится и на светодиодных табло, размещенных на остановках общественного транспорта.
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