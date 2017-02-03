Томичам расскажут о лучших практиках городского инновационного развития

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2017 // Фото: Startup-tour.ru

В Томске 13-14 февраля пройдет Open Innovations Startup Tour, в рамках которого Фонд «Сколково» и Открытый университет Сколково организуют специальную программу City Innovations Tour. Здесь томичи смогут узнать о лучших практиках городского инновационного развития как в России, так и за рубежом.

Как сообщают организаторы, специальная программа City Innovations Tour приглашает к разговору о развитии городской среды широкий круг горожан, общественных деятелей, авторов различных технологических проектов.

Вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда «Сколково» Елена Зеленцова расскажет, как формировались парки и общественные пространства в последние годы в Москве, как делались наиболее яркие и успешные культурные проекты, почему Москва стала культурной столицей России и как формируется городская среда инновационного центра Сколково.

Исполнительный директор Открытого университета Сколково, старший посол TEDx в России Андрей Егоров расскажет, что интересного происходит в Москве в области неформального образования. Речь пойдет о продвижение знаний через развлечения, место или сообщество, куда ходит молодежь и как привлечь лучших, какие популяризационные форматы сейчас востребованы.

О практике взаимодействия современного искусства и городской среды на примере паблик-арт программы в Сколково, а также на основе лучших зарубежных кейсов, в своей лекции расскажет руководитель проекта «Культура» инновационного центра «Сколково» Елена Пантелеева.

Также в рамках программы City Innovations Tour запланировано открытие фотовыставки «СКОЛКОВО. НАЧАЛО», которое состоится в главном здании Томского государственного университета (пр.Ленина, 36) 13 февраля в рамках торжественного открытия Open Innovations Startup Tour.

Мероприятия программы будут проходить в пространство Высоко, по адресу ул. Беленца 9/1, подъезд 1 , 6 этаж.

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