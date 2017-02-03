Четыре воздушных судна будут искать и тушить лесные пожары в Томской области

3 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Два самолета и два вертолета будут в 2017 году заниматься выявлением лесных пожаров в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы департамента лесного хозяйства региона Игоря Янко.

«Для мониторинга лесопожарной ситуации будут задейстовованы два Ан-2, которые будут базироваться в Томске и Парабельском районе. Также для тушения предполагается привлечь вертолет Ми-8. Кроме того, будет введен в эксплуатацию вертолет „Робинсон R-44“, который также будет применен в период паводка», — сказал Игорь Янко.

Он отметил, что планируется подготовить летчиков-наблюдателей и парашютистов-пожарных.

«Увеличена субвенция на мониторинг лесопожарной обстановки до 40 млн рублей. В настоящее время разработано 11 маршрутов для патрулирования авиацией», — добавил Игорь Янко.

В свою очередь глава Главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун подчеркнул, что к патрулированию лесных массивов необходимо привлекать не только авиацию, но и местное население, хорошо знающее территории.

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