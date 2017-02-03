Томичам предлагают посмотреть фильм о новогоднем Томске

3 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В группе администрации Томска ВКонтакте появился фильм, посвященный новогоднему городу, сообщает пресс-служба мэрии.

Видео представляет лучшие фасады, территории, дворы, оформленные томичами и организациями города к Новому году, ледовые городки и катки Томска, а также кадры с самых ярких зимних событий – фестиваля «Хрустальный Томск-2017», праздника «Елка, зажигай!» и фейерверка в новогоднюю ночь.

Посмотреть видеофильм можно здесь.

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