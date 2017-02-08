В Томской области стало больше тысячи народных дружинников

8 февраля 2017 / Томский Обзор

В 2016 году в Томской области было создано 13 народных дружин — их общее количество достигло 62, а численность дружинников впервые превысила тысячу человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Народные дружины в Томской области стали появляться с середины 2014 года, когда был принят областной закон об участии граждан в охране общественного порядка. По распоряжению губернатора Сергея Жвачкина в регионе работает штаб, координирующий деятельность народных дружин, в его состав входят представители органов государственной власти, местного самоуправления и полиции.

«Сегодня в региональный реестр внесено 62 народные дружины и общественные объединения правоохранительной направленности общей численностью 1065 человек. В прошлом году вместе с полицейскими они приняли участие в охране тысячи массовых мероприятий и провели почти две тысячи рейдов», — отметил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Он добавил, что в 2017 году на материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании, в областном бюджете заложено 300 тысяч рублей — столько же, как и годом ранее. Собственное финансирование предусмотрено и в муниципалитетах.

Закон Томской области об участии граждан в охране общественного порядка предусматривает социальные гарантии добровольцам, включая денежное поощрение за счет средств бюджетов органов государственной власти и местного самоуправления Томской области.

Учредить народную дружину может группа, в которую входят не менее трех граждан. Для этого они должны провести общее собрание добровольцев, изъявивших желание охранять общественный порядок, утвердить устав, зарегистрироваться в специальном реестре в полиции и получить удостоверение дружинника в администрации Томской области.

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