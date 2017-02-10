Ликвидировано повреждение на теплосетях в Томске, оставившее без тепла часть Советского района

10 февраля 2017 / Томский Обзор

Сотрудники АО «ТомскРТС» устранили дефект на трубопроводе в Советском районе Томска, где в пятницу утром несколько домов остались без тепла, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу компании, эксплуатирующая городские тепловые сети.

Работы велись на участке квартальной теплосети в районе улиц Жуковского и Олега Кошевого. В настоящее время потребителей подключают к теплоснабжению.

Ранее сообщалось о порыве на теплосетях в Советском районе Томска, из-за которого остались без отопления около двух десятков многоквартирных домов, а также детский сад.

По данным синоптиков, температура в Томске в пятницу опустилась до минус 14 градусов.

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