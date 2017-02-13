МТС тестирует в Томской области вещание в формате Ultra HD

13 февраля 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Компания МТС запустила тестовое вещания телеканала «Русский экстрим» в формате Ultra HD (4К).

Возможность тестового просмотра доступна всем абонентам спутникового телевидения МТС, имеющим соответствующее оборудование: телеприемник с поддержкой разрешения Ultra HD и CAM-модуль оператора. Добавим, что для вещания применяется новейший формат кодирования HEVC/H.265.

«Спутниковое ТВ с каждым днем становится всё более популярным у жителей Томской области — подключения с начала 2016 года выросли почти вдвое. И МТС проактивно работает, внедряя новые форматы ТВ-контента, доставляемого через уникальное сочетание вещательных платформ. Одним из драйверов развития телевидения, безусловно, является дальнейшее улучшение качества изображения. Поэтому запуск в тестовом режиме канала в формате Ultra HD на основе стандарта кодирования HEVC/H.265 — это важный шаг для нас, как для оператора спутникового телевидения», — пояснила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

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