До первого сентября у пяти детсадов и двух школ Томска установят ограждения

14 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Елена Питер

На прошедшем накануне заседании межведомственной комиссии по профилактике нарушений вице-мэр Томска Евгений Суриков поручил до 1 сентября закончить установку ограждений у школ и детских садов, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2017 году установка ограждений запланирована на территории пяти дошкольных учреждений и двух школ: вблизи детских садов № 135 (ул. Белинского 65), № 24 (ул. 30-летия Победы, 10), № 65 (ул. Говорова, 66), № 73 (ул. водяная, 31/1), № 133 (ул. Никитина, 24) и школ № 11 (Кольцевой проезд, 39) и № 12 (ул. М. Горького, 55)

«Сотрудникам департаментов образования и капитального строительства уже сегодня необходимо подготовить проектно-сметную документацию, провести аукционы на определение подрядчиков по установке ограждений около школ и детских садов. Нельзя допустить повторения ситуации, когда работы велись еще в октябре. Установка забора - это не формальное исполнение требований, а насущная необходимость», - подчеркнул Евгений Суриков.

В свою очередь Александр Суходолов, заместитель начальника департамента капитального строительства доложил о капитальном ремонте и монтаже в 2016 году ограждений на 24 объектах дошкольного образования по 26 адресам и вблизи 10 образовательных учреждений по 11 адресам. Также в рамках программы «Безопасный город» был демонтирован фундамент корпуса школы № 3 по ул. К. Маркса, 21.

В 2016 году в 44 общеобразовательных и дошкольных учреждениях были смонтированы системы видеонаблюдения на общую сумму почти в 13 млн рублей. В 2017 году установка видеонаблюдения планируется в 9 школах и 28 детских садах. Эти работы будут выполнены до 1 августа. На первых трех объектах в нынешнем году системы видеонаблюдения уже смонтированы, в ближайшее время специалисты департамента образования и городского комитета по информатизации проведут приемку работ.

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