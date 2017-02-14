Первые в этом году масленичные гуляния пройдут в Томске завтра

14 февраля 2017 / Томский Обзор

Завтра, 15 февраля, в Томске в Международном культурном центре Томского политеха (ул. Усова, 13в) пройдет праздник «Навстречу Масленице», сообщает пресс-служба мэрии.

Участников мероприятия ждет концертно-игровая программа с выступлением студенческих коллективов и фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек». В программе также масленичные хороводы и кадрили, поцелуйные игры, мастер-класс по изготовлению кукол «Масленица» и «Птица счастья», конкурс «Русская коса — девичья краса», потешные игры-розыгрыши и конкурсы.

Также здесь можно будет попробовать блины, сбитень и различные сладости. Завершит праздник «Первая народная дискотека в ТПУ».

Праздник состоится в рамках проекта «Дни национальных культур в ТПУ». Начало мероприятия в 17.30.

Вход свободный.

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