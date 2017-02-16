Томск попал в сотню лучших студенческих городов мира по версии QS

16 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Даниленко

Томск занял 91 место в рейтинге студенческих городов мира по версии QS Quacquarelli Symonds, сообщает пресс-служба ТПУ.

В рейтинге представлены 100 городов мира. Из России в них попали Москва, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск. Одним из основных условий участия города в отборе было наличие не менее двух университетов, входящих в рейтинг лучших университетов мира World University Rankings. Томск соответствует этому критерию. Так, Томский политех и Томский госуниверситет по данным последнего рейтинга входят в топ-400 лучших вузов мира.

Эксперты QS анализировали города по шести метрикам: популярность города, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей и впервые — мнение студентов. Последний показатель отражает результаты опроса более 18-ти тысяч студентов.

Показатель популярности города состоит из ряда индикаторов: качество жизни, загрязнение окружающей среды, коррупция и безопасность. По показателю финансовой доступности российские города выглядят достаточно привлекательно для студентов. По этому показателю города расположились в следующем порядке: Санкт-Петербург и Томск на 7-м месте, Новосибирск на 18-м, а Москва на 48-м.

Возглавляет Международный рейтинг лучших студенческих городов мира в 2017 году Монреаль, Париж и Лондон.

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