В Томске создают сервис для удаленного наблюдения и уходом за растениями

16 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТУСУР

Студенты Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники создают систему, с помощью которой возможно будет ухаживать за любимым растением, находясь в командировке или отпуске: наблюдать в оnline-режиме и при необходимости скорректировать «параметры ухода» через web-сервер, сообщает пресс-служба вуза.

По словам разработчиков, от существующих на рынке гаджетов для ухода за растениями, в автоматическом режиме поддерживающих заданные условия микроклимата, например, автополив, система дает возможность цветоводу-любителю, находясь далеко, самому проследить за растением и, если потребуется, сразу же изменить параметры. То есть акцент сделан не на самом устройстве, реализовать которое возможно, используя простые микроконтроллеры, а на создании специализированного сервиса, объединяющего в online-сообщество любителей растений.

Девайс включает датчики для отслеживания температуры воздуха, влажности почвы и освещенности растения, а также веб-камеру — чтобы была возможность наблюдать за растением. Все устройства объединяются в сеть и данные, которые они собирают, передаются на специализированный сайт (портал), доступ к которому будет иметь пользователь.

«Создается сервис, где пользователь регистрируется, у него появляется своя страничка, и он может посмотреть в режиме реального времени видеоизображение своего цветка, узнать параметры, изменить их, даже полить цветок или включить дополнительное освещение, спросить совет у других цветоводов», — рассказывает один из авторов разработки Антон Кодоров, студент 2 курса факультета электронной техники ТУСУР, кафедра электронных приборов.

Он подчеркнул, что устройство будет достаточно легко интегрировать в существующие коммуникации обычной квартиры: для его работы нужен только Wi-Fi-роутер, с помощью которого собранная с устройства информация будет передаваться на портал сервиса.

Фактически, речь идет не только об устройстве и разработанном ПО, но и продуманной бизнес-модели сервиса по удаленному уходу за комнатными растениями. В данном случае, пользователи сервиса не только покупают «коробочное решение», но и оплачивают подписку для удаленного наблюдения и ухода за растением.

В настоящее время в тестовом режиме система работает с одним растением, в будущем планируется создать систему для нескольких растений.

Тэги/темы: