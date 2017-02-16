В Томске может появиться первая в России Академиея подводного спорта

16 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

На прошедшем 11 февраля заседании совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности CMAS президент Анна Аржанова выразила мнение о целесообразности придания ДЮСШ УСЦ ВВС им. В. А. Шевелева статуса первой в России Академии подводного спорта под патронатом CMAS.

Как передает пресс-служба мэрии, руководитель мирового подводного спорта знает о достижениях спортсменов УСЦ, вкладе тренеров в развитие подводного спорта в России и в мире, и уверена, что статус Академии придаст новые возможности в развитии сильнейшей школы подводников в мире. В частности, ДСЮШ УСЦ ВВС им. В. А. Шевелева сможет сертифицировать спортсменов и тренеров согласно мировым стандартам, принятых CMAS, что в свою очередь значительно облегчит развитие подводного спорта в мире.

Сегодня в ДЮСШ УСЦ ВВС им. В. А. Шевелева занимаются 2370 детей по 5 видам спорта. С ними работают 56 тренеров, из которых 7 - Заслуженные тренеры России. Большая часть ребят - 1500 человек занимаются подводным плаванием. Каждый год они привозят высокие награды со всероссийских и международных соревнований. Директор детско-юношеской спортивной школы им. В. А. Шевелева Евгений Скорженко - 30-тикратный чемпион России, 11-тикратный чемпион Европы, 18-тикратный чемпион мира, 5-тикратный чемпион Всемирных Игр.

На сегодняшний день вся техническая база спортивной школы соответствует международным стандартам. Тренировки подводников проходят в восьми бассейнах города: «Солнечный», «Акватика», «Аврора», «Парус», «Звездный», «Посейдон», «Победа», «Труд». В этом году детско-юношеской спортивной школе им. В. А. Шевелева передан загородный лагерь «Огонек», который в перспективе станет круглогодичной тренировочной базой для спортсменов, также здесь планируется построить бассейн для тренировок подводников.

Тэги/темы: