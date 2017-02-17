В «Томскнефти» наградили коллективы лучших цехов предприятия

17 февраля 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

В ОАО «Томскнефть» ВНК состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Лучшее подразделение в области промышленной, экологической безопасности и охраны труда».

Генеральный директор Общества Сергей Анжигур вручил дипломы руководителям цехов, отличившихся в 2016-м. В лидерах — коллективы из трех регионов деятельности предприятия.

Лучшим цехом управления эксплуатации трубопроводов вновь назван лугинецкий цех эксплуатации и ремонта магистрального газопровода, руководит которым Евгений Балахонов. Чемпионом по безопасности среди подразделений управления добычи стал васюганский ЦДНГ-10. Его возглавляет Николай Иванов.

Среди победителей — и два коллектива из стрежевского региона. Впервые почетный диплом был вручен Игорю Складнову — начальнику цеха сбора, добычи, транспортировки и поставки газа. Сам ЦСДТиПГ в лидеры рейтинга подразделений управления подготовки вышел не впервые. Самый титулованный из нынешних призеров — первый цех поддержания пластового давления. Его руководитель — Владимир Дорофеев.

Помимо памятных дипломов коллективы цехов-победителей получат также материальное поощрение.

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