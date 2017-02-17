В Томской области выбрали районы, которые первыми обработают от шелкопряда

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2017 // Фото: Rsn.tomsk.ru

Власти Томской области определили приоритетные районы для обработки лесов от шелкопряда, сообщает пресс-служба обладминситрации.

В первую очередь от вредителя будут обработаны леса вокруг населенных пунктов, дорог и особо ценные лесные насаждения в Томском, Бакчарском, Первомайском, Колпашевском, Кожевниковском и Молчановском районах. Рабочая группа, созданная в областном департаменте лесного хозяйства, до конца февраля разработает карты этих шести районов с нанесением на них очагов распространения шелкопряда и привязкой к имеющейся инфраструктуре. Эти документы станут визуализацией «дорожной карты» по борьбе с вредителем и рабочим инструментом для лесопатологов и лесников.

Кроме того, в ближайшие время вместе с Управлением МЧС по Томской области будет утвержден перечень посадочных площадок для авиасудов в населенных пунктах, в окрестностях которых запланированы мероприятия по подавлению численности сибирского шелкопряда.

По результатам государственного лесопатологического мониторинга, проведенного специалистами центра защиты леса и лесничими, площадь очагов сибирского шелкопряда в Томской области составляет 474,8 тыс. га. Обследование очагов распространения лесного вредителя по зимующему запасу продолжаются: сейчас лесопатологи работают в Первомайском районе, а затем переключатся на Чаинский район.

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