Перевозчик томского маршрута №8/9 объяснил нарушения низким пассажиропотоком

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Мэр Томска Иван Кляйн провел рабочую встречу с перевозчиком маршрута № 8/9, который вызывал наибольшие нарекания со стороны томичей, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, перевозчик без согласования с мэрией вернулся к старой схеме маршрута, исключив заезд на ул.Б.Подгорную и Московский тракт, в связи с чем ему было выдано предписание об устранении данного нарушения.

Свои действия перевозчик аргументировал низким пассажиропотоком на данных участках. В ходе обсуждения со специалистами комитета по транспорту был выработан компромиссный вариант схемы данного маршрута, который сегодня был представлен мэру Томска. Схема предполагает кольцевой маршрут, который будет начинать движение с Московского тракта. Однако из него предлагается исключить заезды на ул. Крылова и Б. Подгорную.

Как пояснила председатель комитета по транспорту Ольга Свахина, в утренние и вечерние часы пик компенсировать транспортную связь ул. Б. Подгорная с центром возможно за счет маршрутов № 442 и № 29. С их перевозчиками проведены предварительные переговоры и получено согласие на организацию заезда на данный участок.

Иван Кляйн поручил вынести данный вопрос на ближайшее заседание городской транспортной комиссии, которое состоится в конце февраля. До этого времени будет проведен мониторинг пассажиропотока на ул. Б.Подгорной. Листовки с предполагаемыми изменениями схемы движения маршрута № 8/9 будут размещены в салонах автобусов и будут раздаваться на остановках.

«Мы обязаны обеспечить транспортные связи для всех, даже удаленных микрорайонов, - прокомментировал мэр. – Если жители поддержат данные изменения, мы внесем их в схему».

Помимо этого на комиссии планируется рассмотреть предложения перевозчиков и жителей по изменению схем движения маршрутов № 2 и 36/37.

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