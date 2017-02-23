Томский Обзор пообщался с SibEDGE

23 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Ткачева

В минувшую субботу, 18 февраля, Томский Обзор наведался в компанию SibEDGE, которая занимается заказной разработкой разного рода информационных систем.

Директор компании Александр Калинин рассказал, кто такие настоящие айтишники, чем американские заказчики похожи на российских и почему в Томске еще не скоро появятся настоящие проекты-гиганты в области IT.

Напомним, в конце ноября Томский Обзор провел голосование, в ходе которого были отобраны 10 самых интересных IT-компаний Томска. Сейчас наше издание приступает к написанию материалов об истории успехов компаний. Они будут выходить до марта 2017 года. Финалом проекта станет показ короткометражного фильма о томских айтишниках, который мы уже начали снимать в ходе подготовки статей проекта.

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