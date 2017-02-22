Tele2 запускает продажи гаджетов Haier в Томской области

22 февраля 2017 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2

Tele2 запускает продажи линейки 3G-смартфонов Haier по выгодным ценам. Томичи могут приобрести современные и недорогие мобильные устройства в салонах связи и интернет-магазине оператора.

Специальная цена действует на пять моделей смартфонов Haier. Наиболее популярный гаджет в линейке — Haier Aqua A42P. Его можно купить всего 3990 рублей. За эти деньги покупатель получит смартфон на базе операционной системы Android 5.1. Четырехъядерный процессор MediaTek, которым оснащен девайс, позволяет комфортно использовать мобильные приложения, качать книги или фильмы в Google Play, общаться с друзьями в мессенджерах, загружать объемный контент в социальные сети, смотреть видео и слушать музыку в популярных сервисах. Смартфон оснащен сенсорным экраном диагональю 4» и аккумулятором емкостью 3000 мА/ч.

Кроме гаджета Haier Aqua A42P, в салонах связи и интернет-магазине оператора в Томской области представлены смартфоны Haier Terra T50, Haier Terra T52 и Haier Terra T54. Мобильные устройства серии Terra имеют более широкий дисплеи, защитное суперпрочное стекло Dragon Tail, а также корпус из прочного пластика с рифленой поверхностью. Стоимость смартфонов Haier Terra — от 4 990 рублей до 7 990 рублей.

«Доля интернет-устройств среди абонентов Tele2 в Томской области — 54%. В нашу сеть приходят новые клиенты со своими гаджетами, а действующие клиенты Tele2 покупают в наших салонах связи смартфоны по выгодным ценам. Это вселяет уверенность в том, что доля интернет-устройств будет расти и дальше. Поэтому мы активно развиваем линейку собственных брендированных смартфонов — Tele2 Mini, Tele2 Midi и Tele2 Maxi, а также проводим выгодные акции с крупными производителями оборудования, которые позволяют нам предлагать томичам хорошие гаджеты по выгодным ценам», — отмечает Артем Степанов, коммерческий директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях.

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