В Томске частично обрушилась кровля жилого дома (ФОТО)

23 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

В Томске в жилом двенадцатиквартирном доме по ул.Сибирской произошло частичное обрушение стропильной части кровли, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение об обрушение поступило сегодня утром, 23 февраля. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что площадь обрушения составила 20 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. Перекрытия в квартирах не повреждены. Расселения жителей дома не требуется.

Для расчистки кровли от снега и дальнейшего ее восстановления привлечены работники управляющей компании.

Ранее в Томске произошло обрушение кровли в доме по пер.Шпальному.

Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

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