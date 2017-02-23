В Томске частично обрушилась кровля жилого дома (ФОТО)
23 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области
В Томске в жилом двенадцатиквартирном доме по ул.Сибирской произошло частичное обрушение стропильной части кровли, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение об обрушение поступило сегодня утром, 23 февраля. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что площадь обрушения составила 20 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. Перекрытия в квартирах не повреждены. Расселения жителей дома не требуется.
Для расчистки кровли от снега и дальнейшего ее восстановления привлечены работники управляющей компании.
Ранее в Томске произошло обрушение кровли в доме по пер.Шпальному.
Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области
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