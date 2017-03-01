В Томске запустили бесплатные онлайн-курсы для программистов

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

Томская компания Unigine запускает бесплатные онлайн-курсы для программистов C++.

«Идея сделать курс по С++ у нас была давно, хотя изначально задумывали обучение внутри компании и только для разработчиков Unigine. Но пока готовили программу, поняли, что получился полноценный «курс молодого бойца». И что этим можно и нужно делиться со всеми. Поэтому мы решили открыть запись для всех желающих, а лучшим курсантам дать шанс попасть в команду», — рассказал директор Unigine Денис Шергин.

Программа курса включает шесть занятий, которые будут проходить в форме вебинаров один раз в неделю. Ведущим выступит Андрей Аксенов.

«Андрей Аксёнов, ведущий курса, сам пишет код больше 20 лет, и на его движках работают десятки известных проектов. Поэтому в С++ School научим тому, что не расскажут в вузе и не напишут в статьях. Всё проверенно собственным опытом и набитыми шишками», — отметил Денис Шергин.

Предполагается, что курсы стартуют в начале марта (в зависимости от набора учащихся). Позже компания планирует организовать еще два курса.

Записаться на курсы по C++ можно здесь.

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