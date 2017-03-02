Томский налоговый инспектор, освобождавший предпринимателей от налога, получил 8,5 лет колонии

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

Октябрьский районный суд Томска признал виновным сотрудника Федеральной налоговой службы в получении взяток и приговорил его к длительному лишению свободы, а также крупному штрафу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«В период с октября 2013 года по февраль 2014 год налоговый инспектор предложил предпринимателям за денежное вознаграждение освободить или уменьшить их выплаты налога на недвижимость. За свою „услугу“ он требовал „вознаграждение“ до 230 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ (получение взятки).

По четырем эпизодам получения взяток суд приговорил инспектора к 8,5 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 1,8 млн рублей.

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