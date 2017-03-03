В Томске готовится к выпуску развивающий мультсериал «Рисовашки» (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 3 марта 2017 // Фото: Youtube.com/c/risovashki

В Томске 25 марта состоится премьера развивающего мультипликационного сериала «Рисовашки», созданного томичами и являющегося частью большого образовательного проекта для детей, сообщает один из организаторов Сергей Бородин.

«"Рисовашки" — это большой развивающий проект для дошкольников и школьников младших классов, состоящий из нескольких подпроектов, но всех их объединяет тема рисования», — отметил организатор.

По его словам, сейчас реализуется первая фаза проекта: создается пилотная серия мультфильма, над которой работают художник Вера Николаева (долгое время жила в Томске, а теперь в Керчи). Сценаристом и поэтом-композитором стал писатель и музыкант Юлий Буркин. Режиссером мультфильма стал Дмитрий Цветков, а его студия "Хрустальная гора" создаёт анимацию. А звукорежиссером и аранжировщиком проекта стал Степан Пономорев. В данный момент создатели заканчивают работу над первой серией.

«Одна из наших глобальных целей - вырвать детей из цепких лап телевизоров и планшетов и мотивировать их создавать свои шедевры на бумаге обычной кисточкой и карандашом. Кстати, именно Кисточка и Карандаш стали нашими главными героями, а также собачка "Ластик". Они и изображены на эмблеме», — отметил Сергей Бородин.

По задумке авторов, в конце каждого мультфильма детям будет даваться задание нарисовать определённую картину и решить тем самым проблему, возникшую по сюжету. Затем работу ребенка родители могут отправить на сайт risovashki.tv, где будут действовать постоянные конкурсы для детей по каждой серии с жюри и реальными призами. Также на этом сайте будет формироваться художественное портфолио для каждого ребёнка, которое пригодится в школе. Оценивать работы детей и давать советы будут настоящие художники-эксперты.

Также, в ближайшее время, будут созданы дополнительные мультсериалы и разделы сайта конкретно для обучения детей рисованию.

Также в рамках проекта предполагается выпуск мобильного приложения "Рисовашки" и одноименного журнала.

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