В Томске пройдет стартап–конференция от ФРИИ

6 марта 2017 / Томский Обзор

18 марта Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Бизнес-инкубатор Томского государственного университета соберут на одной площадке Tomsk Startup Day более 200 человек: основателей стартапов, инвесторов, бизнес-ангелов, представителей успешных интернет-компаний и профильных организаций.

В программе кейсы и лучшие практики от лидеров рынка — уже в программе спикеры из ФРИИ, финского акселератора Startup Sauna, выпускники Акселератора ФРИИ и другие успешные предприниматели. Также полезные воркшопы, тренинги и кейсы от практиков, экспертная сессия и индивидуальные консультации для предпринимателей. Участники смогут презентовать свой стартап на главной сцене (200+ человек) и привлечь инвестиции.

Первая половина дня – мастер-классы от практиков и гуру бизнеса (только реальные кейсы). Вторая половина дня – конкурс питчей, экспертная сессия, продолжение основной программы. Во время питчей у каждого желающего будет возможность заявить о себе, рассказать о своем проекте или даже идее и позвать людей в команду, а также обратить на себя внимание инвестора; а во время экспертной «трубы» (экспертная сессия) отобранные заранее проекты смогут пообщаться с 20+ экспертами рынка в формате индивидуальных 15-ти минутных встреч.

По результатам питчей и экспертной сессии ваш проект может быть приглашен:

В Акселератор ФРИИ — интенсивная 3х-месячная программа по ускоренному развиитю ИТ компаний с инвестициями 2,1 миллиона рублей;

В Заочный Акселетатор ФРИИ - двухмесячная бесплатная программа для стартапов для подгтовки к Акселератору ФРИИ;

Получить памятные призы от ФРИИ.

Участие бесплатное. Зарегистрируйтесь на сайте конференции.

Место и время Tomsk Startup Day: 18 марта (суббота), начало в 10:00, пр.Ленина 36, главный корпус ТГУ, Центр культуры, 3 этаж.

ФРИИ — российский фонд венчурных инвестиций, учреждённый в марте 2013 года Агентством стратегических инициатив по предложению Владимира Путина. Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития, оказывает консалтинговую и образовательную поддержку, участвует в разработке методов правового регулирования интернет-бизнеса и венчурной отрасли. Миссия ФРИИ — сделать российский рынок понятным и доступным каждому предпринимателю, желающему начать или расширить бизнес в интернете. Объём средств под управлением ФРИИ — 6 млрд рублей. В портфеле фонда более 200 проектов. Акселератор ФРИИ. по оценке Dow Jones, самый активный венчурный фонд в Европе.

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